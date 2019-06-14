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14. 06. 2019

Украина сделает добровольный взнос в ОАГ

Кабинет Министров решил осуществить добровольный взнос Украины в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя. Об этом говорится в распоряжении правительства от 12 июня 2019 № 415-р, обнародованном на сайте ведомства 13 июня.

Отмечается, что взнос в размере 40 тысяч долларов должен способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

Средства будут выделены за счет средств бюджетной программы 1401020 Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов.

Осуществление Киевом добровольного взноса в ОАГ также имеет целью укрепление международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Кабмин обязал Министерство иностранных дел проинформировать Генерального секретаря ОАГ о принятом решении.

Организация американских государств является старейшей региональной организацией в мире. Она была создана 30 апреля 1948 года в целях достижения мира.

Штаб-квартира ОАГ расположена в Вашингтоне. Она объединяет 34 государства Северной и Южной Америки.

Напомним, в апреле власти Венесуэлы заявили о выходе страны из ОАГ.

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Источник: korrespondent.net

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