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14. 06. 2019

США представили доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры

Военные США выложили в открытый доступ видео, на котором, по их утверждению, приведены доказательства причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Запись опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 13 июня.

Как говорится в сообщении CENTCOM, на коротком черно-белом видео можно увидеть военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находясь в патрульном катере, снимают неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе.

По словам представителя Центрального командования Билла Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР.

Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.

Ранее Урбан сообщил телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту.

Cмотрите фотогалерею: США представили доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на танкеры. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец в связи с инцидентом.

Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

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Источник: korrespondent.net

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