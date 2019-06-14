Итоги 13.06: Атака на танкеры и ультиматум России

Россия поставила ультиматум ПАСЕ

Россия потребовала полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня.

Как заявил заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".

Президент США анонсировал безвиз Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней.

По словам американского лидера, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

В Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера

Два нефтеналивных судна - Kokuka Courageous и Front Altair подверглись нападению в Оманском заливе. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Всех членов экипажей пострадавших судов эвакуировали.

США возложили на Иран ответственность за нападение на суда.

Инцидент обсудили на закрытом заседании Совбеза ООН, однако конкретных решений не приняли. Страны выступили за расследование атаки.

Тегеран категорически отвергает причастность к происшествию в Оманском заливе.

Появились списки Европейской солидарности и Слуги народа

Экс-президент Украины Петр Порошенко обнародовал список партии на досрочные выборы в Верховную Раду.

Лидер Европейской солидарности уточнил, что в список "вошли 50 опытных профессионалов, эффективных менеджеров, звезд в своей сфере, половина из которых − новые лица.

Также свой список из 201 кандидата в депутаты опубликовала пропрезидентская партия Слуга народа.

РФ озвучила предложения по газовым контрактам с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва готова снизить стоимость газа для Украины на 25%, а также продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

Он также добавил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

Минобороны испытало систему Ольха

Министерство обороны завершило испытание реактивной системы залпового огня Ольха. Ведомство планирует поставить систему на вооружение вместе с модернизированными ракетами Ольха-Р.

ПЦУ запланировала церковные реформы

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная церковь Украины будет проводить реформы, чтобы лучше отвечать на вызовы времени.

По его словам, реформы коснутся социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов.

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Источник: korrespondent.net