В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Северного потока

Сенатор США Джон Баррассо в четверг, 13 июня, внес в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении проекта трубопровода Северный поток - 2 и других российских газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

У сенатора отметили, что законопроект также предусматривает ускорение экспорта американского природного газа союзникам по НАТО.

"Президент [США Дональд] Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом Nord Stream II", - сказал Баррассо.

По его версии, законопроект "лишит Россию геополитического оружия путем введения санкций против трубопровода Nord Stream II и расширения американского экспорта природного газа".

Предложение уже поддержали 11 сенаторов-республиканцев.

Инициатива носит название ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, аббревиатура переводится как "избегать"). Законопроект "усиливает энергетическую безопасность членов НАТО, обеспечивая эти страны надежными и стабильными американскими энергоресурсами", полагает пресс-служба сенатора.

"Он также предусматривает введение санкций против газопровода Nord Stream II, по которому будут осуществляться поставки природного газа из России в Германию, а также других российских экспортных трубопроводов", - говорится в документе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток - 2.

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Источник: korrespondent.net