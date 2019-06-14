На Донбассе 29 обстрелов, ранен военный

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 29 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский защитник получил ранения. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что трижды противник использовал запрещенную Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометы калибра 82 мм. Сепаратисты также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов: Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Березовое, Талаковка, Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: в районе населенных пунктов Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Пивденне, Станица Луганская, Крымское.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 13 июня один противник получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды. Были обстреляны позиции вблизи Марьинки и Пивденного.

Напомним, сутками ранее на Донбассе было зафиксировано 28 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net