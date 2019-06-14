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14. 06. 2019

Стрельба в Новой Зеландии: подозреваемый не признает вину

Австралиец Брентон Тарант, обвиняемый в убийстве 50 человек в новозеландском городе Крайстчерч, отказался признать свою вину. Об этом в пятницу, 14 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

28-летний Тарант предстал перед судом по видеосвязи из небольшой комнаты в тюрьме строгого режима в Окленде, где он содержится.

Стрелку были предъявлены обвинения в 50 убийствах, 40 покушениях на убийство и одному обвинению в терроризме.

С заявлением о непризнании вины выступили его адвокаты.

В то же время судья Камерон Мандер сообщил, что две оценки психического здоровья Таранта были завершены. Согласно им, нет никаких проблем в отношении способности обвиняемого признать свою вину и предстать перед судом.

Судья назначил шестинедельный процесс на 4 мая 2020 года.

Тарант останется под стражей до следующего слушания, которое пройдет 15 августа.

Напомним, австралийца Тарранта подозревают расстреле посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч 15 марта. Жертвами нападения стали 50 человек. Атака признана терактом.
 
Незадолго до нападения Таррант опубликовал текст на несколько десятков страниц, где рассказал о формировании своих экстремистских взглядов. Он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру. Текст был опубликован в социальных сетях и отправлен премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.
 

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Источник: korrespondent.net

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