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14. 06. 2019

В Китае рухнул мост с автомобилями

В китайском городе Хэюань на юге страны в пятницу, 14 июня, обрушился участок моста Дунцзян, в результате чего по меньшей мере два авто упали в воду, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что авария произошла 02:12 по местному времени.

Одного человека удалось спасти, однако, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань, который относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.

Ранее сообщалось, что "большая" вода повредила почти 100 мостов на западе Украины.

А в Харькове оборвался канатный мост с людьми. Отдыхающие раскачивали канатный мост, и он не выдержал.

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Источник: korrespondent.net

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