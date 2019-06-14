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14. 06. 2019

В Херсонской области повторное подтопление

Сильные дожди вызвали повторный подъем воды в Херсонской области, в результате чего в поселке Новая Маячка подтопило десятки жилых домов. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"13 июня в результате прохождения интенсивных осадков произошел повторный подъем уровня воды (0,2-0,5 м) в поселке Новая Маячка Алешковского района, в результате чего подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков", - указали в ведомстве.

Однако, по состоянию на утро 14 июня подтопленными остаются 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.

В течение суток откачано 12 тысяч куб. м воды, а всего с начала работ - 45 тысячи 300 куб. м.

Дополнительно проводится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.

Напомним, на прошлой неделе в Херсонской области подтопило десятки участков.

Также сообщалось, что Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.

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Источник: korrespondent.net

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