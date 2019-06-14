На передовой обнаружили полсотни иностранных мин

Военнослужащие из состава ООС при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-центр ООС.

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин. При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", - указали в штабе.

В пресс-центре ООС указали, что в соответствии с Оттавской конвенцией применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о прорыве под Донецком. Военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Отныне до неподконтрольных Киеву Александровки и Донецка – от 100 до 250 метров.

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Источник: korrespondent.net