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14. 06. 2019

В Украине объявили чрезвычайную пожаропасность

В ближайшие выходные по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По городу Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, на предыдущие дни также был объявлен высший уровень пожароопасности.

Тем временем Херсонская область страдает от повторного подтопления.

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Источник: korrespondent.net

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