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14. 06. 2019

В СБУ заявили о "неопровержимых доказательствах" по сбитому Ил-76

В Службе безопасности Украины заявили о наличии неопровержимых доказательств того, что решение сбить украинский самолет с военными было принято в Кремле и приведено в действие частной военной компанией Вагнера. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, приказ отдал командующий 58 армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК Вагнера Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся или на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября 2017 года СБУ заявила, что представители частной военной компании Вагнера в 2014 году в Луганске сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту. 

Также СБУ обнародовала переговоры главы ЧВК Вагнера с генералом ВС России.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня 2014 года в ЛНР сбили транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net

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