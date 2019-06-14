Нардепа облили фекалиями в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко Александра Шевченко. Об этом он сам сообщил в Facebook.

По его словам, инцидент произошел накануне после того, как ему позвонил владелец иванофранковской строительной компании Мельник Груп Дивелопмент Иван Мельник и назначил встречу в парке Военных Ветеранов в присутствии своего делового партнера.

Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, известный в преступных кругах по прозвищу "Патлатый".

"Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии Слуга народа", - пишет нардеп.

По его словам, ему угрожали началом кампании с клеветой в СМИ, которые принадлежат Мельнику, а также грозились физической расправой ему и его семье.

После этого, говорит нардеп, к нему под видом работника коммунальных служб города подошел мужчина и вылил не него ведро с грязью.

"...Я требую от правоохранительных органов дать оценку действиям и угрозам преступной группировки в отношении народного депутата. Также обращаюсь к Владимиру Зеленскому – господин президент, прошу вас дать оценку этим бандитам, которые, прикрываясь вашим именем, стремятся благодаря рейтингу партии Слуга народа проникнуть в Верховную Раду. Очевидно, что стремятся они туда вовсе не для служения народу, а для того, чтобы грабить народ", - подытожил депутат.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику.

Напомним, 18 апреля в Одессе облили нечистотами народного депутата Мустафу Найема и его соратников. Также в них бросали фаллоимитаторы. Нардеп приехал, чтобы поддержать местных активистов, которые борются за сохранение одесского Летнего кинотеатра.

Также сообщалось, что во время сессии Николаевского горсовета двух депутатов облили фекалиями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net