Польская оппозиция недовольна тратами на американских военных

Польша тратит слишком много денег на незначительное увеличение контингента США. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии страны Гражданская платформа Гжегош Схетына на своей странице в Twitter в пятницу, 13 июня.

Польша и США договорились о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Соглашение было достигнуто во время продолжающегося визита в США президента Польши Анджея Дуды.

США также увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек. Польша должна за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру.

"Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды? Мы внимательно присмотримся к этому соглашению", - выразил Схетына недовольство и добавил, что Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом, а власти реально должны укреплять безопасность страны, а не заниматься пропагандой.

Напомним, что ранее в России отреагировали на размещение американских дронов в Польше.

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Источник: korrespondent.net