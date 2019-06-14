Филарет заявил о подкупе на голосовании за Епифания

Предстоятелем Православной церкви Украины должен был стать митрополит Симеон, а не Епифаний. Об этом 14 июня в интервью Главкому рассказал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).

По его словам, именно пятый президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы должность предстоятеля ПЦУ занял один из бывших служителей УПЦ МП митрополит Винницкий Симеон, а не Епифаний.

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - заявил Филарет.

По его сведениям, некоторые епископы получали за голосование по $20 тыс.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тыс. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - сказал почетный патриарх.

Он добавил, что украинские олигархи и другие влиятельные лица влияют на ПЦУ, однако конкретных имен не назвал.

"Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас. А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", - считает Филарет.

Ранее Филарет рассказал, какие унижения ему пришлось вытерпеть ради томоса для Украины. Он также сообщил, что не собирается выполнять три условия получения томоса.

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Источник: korrespondent.net