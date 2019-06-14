Непотопляемый. Аваков - кандидат в премьеры?

Это результат скандала вокруг расследования трагической гибели пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Но со своим креслом Арсен Аваков сейчас не расстанется. Разве что потом, чтобы уйти на повышение, пишет Валерий Литонинский в №11 Журнала Корреспондент. Так что, мы наблюдаем плавное превращение всесильного министра-силовика в руководителя правительства?

ВРАДИЕВКА № СКОЛЬКО?

Если вдумчиво погуглить, можно найти массу случаев в разных странах, когда отставки министров внутренних дел следовали за резонансными преступлениями. В Словакии министр внутренних дел ушел в отставку после убийства известного журналиста. В Турции после серии терактов, во Франции, Албании и Румынии после обвинений в коррупции.

В карьере украинского министра внутренних дел Авакова не один подобный скандал, а сразу несколько. Вся Украина помнит Врадиевку, но это было до Майдана-2. И потому особо никто не удивился тому, что тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко никакой ответственности не понес.

Но у Авакова — целый букет Врадиевок.

В 2015 году МВД закупило 5 тыс. рюкзаков для Национальной гвардии. НАБУ установило, что их стоимость была завышенной, а качество не соответствовало стандартам. В результате государство понесло убытки в размере более 14 млн грн. Организатором схемы называли сына Авакова — Александра. Суд отпустил Александра под личное обязательство отца, имущество арестовали, надели электронный браслет. Но в итоге дело развалилось, всю вину взял на себя другой подозреваемый.

В августе 2016 года в городе Кривое Озеро Николаевской области полицейские до смерти забили местного жителя. Далее события развивались по знакомому сценарию — попытка самосуда, штурм разъяренной толпой отделения полиции, призывы к отставке министра. Все мимо. Приговора по делу, кстати, нет до сих пор. Все еще идет суд.

В декабре 2016 года две группы полицейских перестреляли друг друга в поселке Княжичи под Киевом. Пять полицейских погибли в результате столкновения группы задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД, с одной стороны, и государственной службы охраны, с другой. Подозрения были выдвинуты пяти полицейским, им вменяют превышение власти и организацию умышленного убийства. Главным фигурантом дела о бойне в Княжичах является экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. Он добился в суде снятия ареста, а затем восстановился в должности и даже возглавил полицию прифронтового города Бахмут в Донецкой области.

31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице. Действия полиции по расследованию этого преступления, мягко говоря, вызывали вопросы. Сначала полицейские вообще пошли по ложному следу и задержали невиновного — Николая Новикова, который в день нападения на Гандзюк находился в другом месте. Затем выяснилось, что реальные исполнители атаки на активистку связаны родственными отношениями с полицейскими, которые расследовали это дело. Активисты обвиняли все руководство Херсонской полиции в попытке скрыть реальных исполнителей преступления. Но внутри МВД не было назначено служебного расследования по этим фактам. Все полицейские сохранили свои должности, некоторых повысили, в том числе главу полиции Николаевской области Артура Мерикова. В целом за последние два года в Украине совершили более 55 атак на журналистов и активистов.

Политическую ответственность за все эти истории министр внутренних дел Аваков так и не понес. И вот ставшее смертельным ранение в голову пятилетнего мальчишки в Переяславе-Хмельницком.

ПОЛИЦИЯ УБИВАЕТ

Вновь об отставке министра заговорили после инцидента в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Там 31 мая двое местных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец отдыхали в доме последнего, выпивали, а потом, как стало известно, решили пострелять из ружья по железным банкам. Вот только вместо банок попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, игравшего на детской площадке в соседнем дворе. Причем, когда окровавленного ребенка доставили в больницу, полицейские сначала заявили, что Кирилл якобы по неосторожности поскользнулся, упал на асфальт и ударился головой о камень. Только через пять часов в местную больницу прибыл нейрохирург из Боярки, который и определил, что у ребенка огнестрельное ранение в голову.

3 июня, не приходя в сознание, маленький Кирилл умер. Дело переквалифицировали с «небрежного нанесения тяжких телесных повреждений» на «умышленное убийство». Двоих задержанных «стрелков» суд арестовал на два месяца.

Самая большая проблема во всей этой истории не в очередных попытках полицейских покрыть своих сослуживцев, не в стандартной реакции верхушки МВД в виде отстранения главы районного управления полиции и отправки руководителя полиции Киевской области в зону ООС. Главная проблема в том, что Приходько и Петровец в принципе давно уже не должны были считаться правоохранителями.

Приходько — бывший гаишник, в 2016 году его уволили из полиции за служебное несоответствие, но он быстро восстановился в должности по решению Окружного админсуда Киева. Петровец тоже работал в ГАИ в 2005-2006 годах в уже расформированном спецподразделении Кобра. В 2016 году аттестационная комиссия пришла к выводу, что Петровец подлежит «освобождению от службы в полиции за служебное несоответствие». Но тот пошел в суд, который решил, что аттестация была неправомерной, а ее результат необоснованным. И вернул милиционеру должность вместе с компенсацией в 85.236 грн.

В каком суде восстановили Петровца? Конечно, в Киевском окружном административном. И это притом что на тестах горе-правоохранитель даже минимального количества баллов не набрал, то есть у него отсутствовали даже минимальные знания для службы в полиции, но судья решил, что это не проблема. Восстановил в должности Петровца судья Дмитрий Костенко, который признавался активистами недобропорядочным, в 2017 году этот судья сбил на машине девочку, но избежал наказания.

Петровец же, по словам главы Нацполиции Князева, еще и трижды увильнул от направления на Донбасс. Князев говорит, что по его приказу все полицейские, которые восстанавливаются на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток. Но Петровец постоянно избегал командировки, последний раз принес больничный из той самой районной больницы, в которой не сразу смогли установить, что пятилетний Кирилл Тлявов ранен в голову.

Круговая порука в действии? Однако Аваков в отставку все равно не собирается, но пообещал сделать все, чтобы «такое больше не повторилось». А еще провел селекторное совещание в МВД для профилактики недопущения подобных инцидентов. Вот и вся реакция. Кстати, оружие, из которого стреляли пьяные копы, до сих пор не нашли, кто именно стрелял — не установили. Полицейских уволили. Но они уже имеют опыт восстановления в должности. Остальным пригрозили пальцем.

EPA Протесты против Авакова

ПРОВАЛ РЕФОРМЫ

Инцидент в Переяславе-Хмельницком — это фактически приговор полицейской реформе, которой так гордится Аваков, но которая уже несколько лет как застыла на месте. В 2015 году, когда милиция стала полицией, а на смену старой патрульно-постовой службе и ГАИ пришли новые патрульные в красивой форме.

Аваков рассказывал о росте доверия населения к новой полиции, но эйфория быстро прошла. «Мы нашли 15 тыс. новых людей в патрульные службы, но многие из них потом уходили. Они видели, что ничего не изменилось», — вспоминает Хатия Деканоидзе, которая проводила реформу и возглавляла Нацполицию.

Кроме набора новых патрульных, нужно было переаттестовать еще и старых милиционеров. И вот тут начались проблемы. Фактически переаттестация не состоялась, это признают даже в самой полиции. По данным Князева, аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4.700 работников с формулировкой «не соответствует занимаемой должности, не может работать в полиции». Из них 3.100 человек восстановились на прежних должностях, через окружные админсуды. Более того, в Нацполиции выплатили более 50 млн грн сотрудникам, которые не прошли аттестации, но вернулись на должности. Были среди таких людей и убийцы из Переяслава.

Фактически на патрульной полиции вся реформа полиции и закончилась. Следственно-оперативные подразделения, уголовный блок полиции, который расследует преступления, так и не реформированы. Там работают старые милиционеры. Уволить их еще труднее из-за того, что в полиции некомплект людей, очереди из желающих работать не видно. Замкнутый круг.

Зато у Авакова все в порядке, он видит свет в конце туннеля: «На пути к цели бывают ситуации, в частности, такие досадные поражения, которые могут поставить под сомнение любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции продолжается, в том числе в правильном направлении».

EPA Протесты против Авакова

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИВУЧЕСТЬ

Деканоидзе говорит, что на месте Авакова ушла бы в отставку после инцидента в Переяславе-Хмельницком. Хотя бы с точки зрения моральной и политической ответственности. Аваков ни в какую отставку не собирается: «Я не напишу заявления об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий, или кто-либо». Понятно, что в ближайшее время собирать голоса за отставку Авакова никто не будет, за шесть недель до выборов у депутатов есть заботы поважнее.

Петиция на сайте Президента об отставке министра внутренних дел собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но все это лирика. В 2014 году результат Народного фронта на выборах позволил политической силе отстоять для Авакова должность министра внутренних дел на переговорах с Петром Порошенко. Говорят, это было главное условие НФ и Арсения Яценюка для совместного формирования коалиции и правительства. Порошенко в своем стиле надеялся подвесить этот вопрос и вернуться к нему позже, но за все время своего президентства так и не сумел сковырнуть Авакова с министерской должности, хотя очень хотел.

Опираясь на представительство Народного фронта в Раде, во фракции которого министр внутренних дел имел собственную команду, Аваков постепенно превратился в главный противовес Порошенко во власти. Он сумел выстроить собственные отношения с финансово-промышленными группами и, главное — с многочисленными оппонентами пятого президента.

Во время президентской кампании Аваков уже открыто играл на стороне оппонентов тогда еще действующего гаранта. СБУ и МВД мерились силами в разоблачении схем подкупа избирателей. Причем полиция разоблачала якобы только схемы Порошенко, СБУ — Юлии Тимошенко.

Прошли выборы, про все те громкие дела уже никто и не вспоминает. Порошенко проиграл, потерял власть. Аваков выиграл, во власти сохранился и активно договаривается с новым руководством страны. Он попытался создать в информационном пространстве образ человека над схваткой и его же постарается продать на парламентских выборах. «Аваков всех устраивает. Он гарант», — так говорит неожиданно записавшийся в главные поклонники министра внутренних дел бизнесмен Игорь Коломойский. Вернувшийся в Украину Коломойский активнее всех «рекламирует» Авакова для новой власти и вряд ли делает это просто так.

ОСТАВАТЬСЯ В ИГРЕ

По сути Аваков единственный, у кого на внеочередных парламентских выборах в руках есть административный ресурс. Судите сами: всех губернаторов Зеленский своими указами увольняет, но вот новые вряд ли успеют за месяц взять бразды правления регионами в свои руки. СБУ? Там переходный период. Зеленский пока не может уволить главу службы Василия Грицака, но чистит его заместителей и руководителей областных управлений.

Ставленники Зеленского — извне системы, чтобы им хоть чуть-чуть разобраться в том, как работает структура, использовать ее возможности и не оказаться в дураках, нужно время, которого перед выборами не осталось. Инструментарий ГПУ ограничен и сильно дискредитирован нынешним руководителем ведомства Юрием Луценко. Вот и остается Аваков, в подчинении которого Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, ГосЧС и так далее. Охрану избирательных участков осуществляет полиция, расследует нарушение избирательного законодательства тоже полиция.

Сам Аваков на новые выборы не идет и рассказывает, что будет гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД. Но это не значит, что у министра нет интересов в этой избирательной кампании. Аваков и Зеленский не скрывают взаимной симпатии. Министр внутренних дел чуть ли не единственный чиновник высокого ранга, которого новый Президент совершенно не критикует. Полицейские убили пятилетнего мальчика, а Зеленский не призвал никого уволить. Хотя, когда депутаты не проголосовали за инициативу Президента, тут же появился видеоролик о «пробивших дно» негодяях. Почувствуйте разницу.

А то, как жестко полиция реагирует на выступления против Зеленского, тоже показательно. Чего только стоит инцидент в Ровно, где двоих подростков задержали за одиночные пикеты в поддержку импичмента нового Президента. Или с каким рвением полиция защищала Банковую во время акции «против капитуляции» 10 июня.

Именно в избирательный список новой партии власти Слуга народа Аваков завел крепкую команду лично близких ему людей. К примеру, 12 номер списка партии Зеленского — Владислав Криклий — руководит Главным сервисным центром МВД, а до этого был советником министра. Криклий — счастливый обладатель 4-комнатной квартиры в центре Киева при отсутствии задекларированных средств на ее приобретение. Под 19 номером в депутаты Рады по спискам Слуги народа баллотируется Денис Монастырский. Его называют экспертом в сфере реформ правоохранительной системы. Монастырский — помощник нардепа Геращенко, близкого соратника Авакова.

Как минимум трое кандидатов из первой двадцатки партии Зеленского связаны с Украинским институтом будущего. Соучредителем этой организации является все тот же Геращенко. Но в самом институте категорически отрицают какую-либо связь с Аваковым. Всего же, по слухам, квота главы МВД в списке Слуги народа превышает 15 человек.

В целом же на этих выборах Аваков в лучших традициях самых влиятельных украинцев «раскладывает яйца» в разные корзины. Его давний соратник и бывший советник Илья Кива идет в депутаты по спискам Оппозиционной платформы За життя. Есть свои люди у Авакова и в партийном списке Украинской стратегии Гройсмана. Связывают министра хорошие отношения и с Юлией Тимошенко, которая не перестает засыпать Авакова комплиментами, а Зеленского — предложениями о сотрудничестве. Но главная ставка, конечно, на Слугу народа и через нее сохранение должности в новом правительстве.

Вот только не слишком ли самостоятельный игрок Аваков, чтобы Зеленский захотел держать его в новой конфигурации правительства? И как фигура этого политического тяжеловеса укладывается в обойму Зеленского, который сулил приход новых лиц. В общем, впереди жесткая борьба и за право возглавить правительство, и за возможность контролировать самое многолюдное силовое ведомство — МВД.

Источник: korrespondent.net