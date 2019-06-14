В ДТП под Киевом разбился грузовик с коровами

Под Киевом случилось смертельное ДТП. Об этом 14 июня информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что трагедия произошла в Василькове утром. Грузовик столкнулся с опорой электросети. В результате два человека погибли.

Все случилось на повороте на улицу Донбассовскую.

"По прибытию на место вызова было установлено, что во время движения водитель грузового автомобиля, который перевозил рогатый скот, не справился с управлением автомобилем и совершил столкновение с опорой электросети. В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли тела погибших водителя и пассажира из поврежденного автомобиля.

Ранее в ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек.

Также сообщалось про масштабное ДТП под Киевом, во время которого пострадали 26 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net