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14. 06. 2019

Сепаратисты обстреляли Марьинку: есть пострадавшие

В Марьинке, Донецкая область, сепаратисты обстреляли жилые районы. Пострадали четыре человека, среди которых девятилетний ребенок. Об этом сообщили в Марьинском отделении полиции в пятницу, 14 июня.

Минометный обстрел начался утром, около 5.00. В результате пострадала семья, все они госпитализированы.

"В результате обстрела Марьинки пострадали 4 граждан, среди которых 9-летний ребенок. Минометный обстрел начался сегодня, около 5.00 утра. Сейчас задокументировано повреждения трех домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, которая живет на ул. Шевченко", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Обстрел Марьинки: есть пострадавшие

86-летний мужчина, 57-летняя и 30-летняя женщины и 9-летний ребенок получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. В самом тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

Напомним, что разведение сил в ООС, запланированное на 10 июня, сорвалось.

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Источник: korrespondent.net

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