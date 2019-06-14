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14. 06. 2019

США отложили санкции против Huawei

Администрация Белого дома направила в Конгресс США официальное письмо, в котором сообщает об отсрочке некоторых санкций против китайской компании Huawei. При этом ограничения будут реализованы в течение двух лет. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что письмо направил Отдел по управлению и бюджету Белого дома сенатору Джеймсу Инхоуфу, возглавляющему комитет Сената по вооруженным силам.

"На прошлой неделе Отдел по управлению и бюджету сказал, что ему необходимо больше времени для реализации санкций (против Huawei– ред.), поскольку потребует от поставщиков и подрядчиков ограничивать свои покупки и использование оборудования Huawei", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Конгресс подчеркивает важность исполнения закона в течение двух лет.

"И мы это сделаем. По мере того, как мы продвигаемся к соблюдению установленных сроков без дальнейших задержек, мы будем работать с Конгрессом для решения любых непредвиденных вопросов", – говорится в письме.

Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

Также США призвали Канаду и союзников в Европе не использовать технику Huawei из-за возможных проблем с безопасностью.

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Источник: korrespondent.net

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