На реконструкцию Нотр-Дама пожертвовали лишь 9% обещанной суммы

Только 9% из обещанных пожертвований внесли на реконструкцию Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает французская радиостанция France Info в пятницу, 14 июня.

По информации радиостанции, из обещанных 850 миллионов евро фактически внесли только 80 миллионов. Сделали пожертвования в основном частные лица.

Больше всех обещали пожертвовать семья Арно и ее группа компаний LVM, а также миллиардер Франсуа-Анри Пино. Они обещали пожертвовать 200 и 100 миллионов соответственно, но будут перечислять деньги частями, исходя из сметы.

Некоторые муниципалитеты и люди уже предупредили, что отказываются от обещаний пожертвований, учитывая какой успешной оказалась кампания по сбору средств на реставрацию.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.

Пожар полностью ликвидировали только утром 16 апреля.

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Источник: korrespondent.net