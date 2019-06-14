На Луганщине разоблачили антиукраинских агитаторов - СБУ

В СБУ заявляют, что разоблачили в Луганской области пропагандистское подразделение спецслужб РФ, которое занималось антиукраинской работой и собирало военную и социально-политическую информацию. Об этом 14 июня пишет пресс-центр СБУ.

Указывается, что в группе состояли примерно два десятка агитаторов. Они проводили антиукраинские информационно-пропагандистские акции и собирали военную и социально-политическую информацию.

Группа лиц подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ и от него же получала задания (темники) для подготовки и распространения фейковых новостей в СМИ и соцсетях. Пропагандисты регулярно отчитывалась перед кураторами о проделанной работе, говорят в СБУ.

Они также собирали и анализировали информацию по поводу руководства Украины, ВСУ и военных подразделений, принимающих участие в ООС.

Сотрудники СБУ установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый паспорт региона.

Также сотрудники СБУ обнаружили более пятьдесят фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности. Эти аккаунты использовались для распространения фейковой информации в пользу страны-агрессора.

По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах.

Всем лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, жительнице Луганска, которая возглавляла группу. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве задержали интернет-агитатора, готовившего провокации 8-9 мая.

Также сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила почти 100 аккаунтов, нацеленных на пропаганду пророссийских взглядов в Украине.

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Источник: korrespondent.net