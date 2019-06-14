В сети обсуждают видео с кандидатом в депутаты, матерящей полицейскую

На сервисе Youtube появилось видео с ругающейся нецензурной бранью Натальей Баласинович, главой Васильковского районного совета Киевской области и кандидатом в депутаты от партии Европейская солидарность Петра Порошенко (№30 в списке).

На видео чиновница сидит за рулем автомобиля и не выбирает слов в адрес собеседницы. В чей именно адрес матерится чиновница, из видео не понятно, однако авторы утверждают, что в адрес работницы полиции.

"Председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович с легкостью может посылать на х... полицейских! Но на самом деле это не самая большая проблема, поскольку недавно она была назначена новым лицом от Петра Порошенко по всей Киевщине, а именно и.о. председателя Европейской солидарности Киевской области. Возможно, Наталья Александровна объяснит общине Васильковщины об этих самых европейских ценностях от ЕС!", - написано в комментарии к видео.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит нецензурную лексику. 18+

Напомним, накануне сообщалось, что в Одесской области полицейский избил водителя и его пассажиров.

В марте текущего года под Киевом до смерти избили полицейского.

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Источник: korrespondent.net