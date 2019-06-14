Парубий передал в КСУ подтверждение наличия коалиции в Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд Украины все заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 14 июня.

По словам спикера, он передал в КСУ несколько важных документов.

"Один из них – документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе народных депутатов из коалиции", – рассказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", – заявил Парубий.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

"На момент выхода из коалиции" Народного фронта "коалиция существовала и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. У КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод. и в 2016 году, и в мае до выхода "Народного фронта" в коалиции насчитывалось более 226 депутатов ", – добавил он.

Напомним, 11 июня сообщалось, что Парубий не предоставил КСУ список депутатов коалиции.

Ранее спикер Андрей Парубий занялся подсчетом членов коалиции. Он пришел к выводу, что после выхода партии Народный фронт из коалиции, в ней оставалось 227 депутатов.

К этим подсчетам его подтолкнул роспуск президентом Владимиром Зеленским парламента, после того, как в нем не была сформирована новая коалиция.

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Источник: korrespondent.net