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14. 06. 2019

Массовое отравление в Ковеле: у больных выявили сальмонеллез

Количество людей, которые обратились к врачам после банкета в одном из ресторанов Ковеля, возросло до 20 человек. Среди отравившихся двое детей. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Волынский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что заведение временно закрыли.

"По результатам бактериологического обследования у 13 человек обнаружена сальмонелла. Состояние больных - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Лабораторные исследования продолжаются.

О массовом отравлении в Ковеле Волынской области сообщалось несколькими днями ранее. Тогда говорилось о 13 пострадавших.

Перед этим, во Львове 45 человек отравились на свадебном банкете в ресторане Червона рута. Среди пострадавших - пять детей. 

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Источник: korrespondent.net

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