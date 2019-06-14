Массовое отравление в Ковеле: у больных выявили сальмонеллез

Количество людей, которые обратились к врачам после банкета в одном из ресторанов Ковеля, возросло до 20 человек. Среди отравившихся двое детей. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Волынский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Отмечается, что заведение временно закрыли.
"По результатам бактериологического обследования у 13 человек обнаружена сальмонелла. Состояние больных - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Лабораторные исследования продолжаются.
О массовом отравлении в Ковеле Волынской области сообщалось несколькими днями ранее. Тогда говорилось о 13 пострадавших.
Перед этим, во Львове 45 человек отравились на свадебном банкете в ресторане Червона рута. Среди пострадавших - пять детей.
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Источник: korrespondent.net
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