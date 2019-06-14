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14. 06. 2019

Катастрофа Ил-76: Зеленский почтил память погибших

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на Донбассе военнослужащих самолета Ил-76 и поручил начальнику Генштаба изучить системный боевой опыт, полученный из этой и других трагедий. Об этом 14 июня Зеленский написал в Facebook.

Он подчеркнул, что вся страна чтит память 40 погибших бойцов 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ, погибших 14 июня 2014 года, когда их самолет был сбит при заходе на посадку в аэропорту Луганск.

"Я искренне разделяю печаль и горе родных и близких каждого из погибших. Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - заявил Зеленский.

Как добавили в Администрации президента, церемония состоялась в Зале памяти в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что на ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.

Напомним, по данным СБУ самолет Ил-76 с украинскими десантниками на борту сбила частная военная кампания Вагнера.

Также в СБУ утверждали, что получили неопровержимые доказательства по сбитому Ил-76.

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Источник: korrespondent.net

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