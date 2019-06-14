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14. 06. 2019

В Одесской области бешеная кошка покусала людей

Бешеная кошка покусала двух человек в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Об этом сообщает Страна со ссылкой на местную полицию в пятницу, 14 июня.

Инцидент произошел накануне. В городскую больницу обратились два человека. В ходе обследования на их теле были обнаружены следы от укусов и царапины. Лабораторные исследования показали, что у кошки было обнаружено бешенство. На данный момент пострадавшие проходят лечение.

Начальник районного управления Госпотребслужбы Петр Семкин заявил, что накануне в курортном поселке Затока была обнаружена бездомная кошка, у которой было бешенство.

Ситуация в регионе характеризуется как сложная. Местные власти планируют ввести карантин.

Ранее во Львове собака породы питбультерьер покусала полицейского. Пес набросился на копа, когда тот проводил обыск подозрительного лица. Полицейскому пришлось выстрелить в собаку.

А в Индии дикая мартышка покусала 10 человек. Один мужчина скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

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Источник: korrespondent.net

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