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14. 06. 2019

СБУ задержала криминального "авторитета" за вымогательство

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Хмельницкой области криминального авторитета за вымогательство денег у бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 14 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимается "выбиванием" несуществующих долгов у граждан. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физической расправой.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства "смотрящим" от местного предпринимателя тысячи долларов. Правоохранители задержали фигуранта производства в городе Славута после передачи всей суммы денег. Задержанный сопротивлялся, пытаясь избавиться вещественных доказательств", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала криминального "авторитета" за вымогательство

Ранее чиновники Госгеонедр были задержаны на вымогательстве $400 тысяч. Деньги вымогались за подписание документов по возвращению имущества и имущественных прав по гранитному карьеру.

Также в Житомирской области правоохранители задержали участников ОПГ, которые вымогали деньги у предпринимателей.

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Источник: korrespondent.net

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