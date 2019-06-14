Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 15:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

У Укртрансгаза украли $14 млн долл

Два директора в Киевской области подозреваются в присвоении более $14 млн долл, принадлежащих ПАО Укртрансгаз. Об этом 14 июня пишут в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств ПАО Укртрансгаз и его дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования следователи установили, что директоры двух обществ заключили несколько сделок в 2012 году на закупку товаров и предоставление услуг за бюджетные средства на сумму около 400 млн грн для нужд ПАО Укртрансгаз и его дочерних предприятий.

Однако оговоренные в договорах услуги они не предоставили и завладели государственными средствами с помощью фиктивных документах и поставке товаров. Сообщается также, что иностранное общество должно было импортировать в Украину товары, однако так этого и не сделало.

В настоящее время принимаются меры к розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одесской области депутаты украли из местного бюджета более 5 млн грн. Также сообщалось, что в Киеве директор банка присвоила крупную сумму денег.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.