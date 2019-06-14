Под Симферополем задержали крымского татарина

В аннексированном Крыму российские силовики провели обыск в доме крымских татар в селе Красновка Симферопольского района. Об этом сообщает Крым.Реалии в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что по итогам обыска был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев.

"Эмирхана увезли в Симферополь, назвали адрес, куда можно подъехать – Богдана Хмельницкого, 4 (Центр по противодействию экстремизму управления МВД России по Крыму – ред.). При обыске изъяли компьютер. Вели себя вежливо. Мы спросили: на долго ли вы его увозите? Ответили, что на полтора часа", – рассказала родственница задержанного Земине.

Родственники отказались подписывать постановление о проведении обыска и другие процессуальные документы. По их просьбе, один из силовиков оставил контактные данные, которые при проверке оказались номером постороннего человека – пенсионерки.

Как отмечает общественная инициатива Крымская солидарность на своей странице в Facebook, у Эмирхана Муртазаева имеется психиатрическое расстройство – шизофрения. Он состоял на психиатрическом учете. Родные обеспокоены его состоянием.

Ранее на этой неделе в Крыму прошла серия обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах. Тогда были задержаны восемь мужчин. В ФСБ РФ заявили, что обыски проходили в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации.

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Источник: korrespondent.net