Конфликт в Персидском заливе. Кто атакует танкеры

В Оманском заливе между территориями Ирана, ОАЭ и Омана произошло новое нападение на нефтяные танкера. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают военное присутствие в регионе.

Тегеран отрицает свою причастность и готов сотрудничать с другими странами. На фоне атак цены на нефть вновь резко пошли вверх. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что произошло в Оманском заливе

В середине мае в исключительной экономический зоне ОАЭ нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии возле Ормузского пролива, через который проходит 40 процентов объема поставок нефти и сжиженного природного газа. Пролив находится между Персидским и Оманским заливами.

Официальный представитель США заявил, что за майскими нападениями на танкеры стоит Иран, и сразу после этого Вашингтон нарастил свое военное присутствие в регионе, перебросив туда авианосец.

13 июня в Оманском заливе у берегов Ирана прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань.

Японский танкер Kokuka Corageous ненадолго загорелся после того, как был дважды атакован при помощи "каких-то снарядов", сообщил владелец танкера. Из 21 члена экипажа пострадал один человек.

Ни один член экипажа норвежского танкера Front Altair, который тоже был трижды атакован, не пострадал.

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Находившийся рядом эсминец пятого флота ВМС США Bainbridge отреагировал на сигнал бедствия и забрал 21 моряка с японского судна. Разведывательный самолету P-8 В сделал фотографии общей картины произошедшего.

Телевидение в Иране, при этом сообщает, что всех 44 моряков с обоих горящих танкеров спасло иранское судно.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал атаку на танкеры со встречей премьер-министра Японии Синдзо Абэ и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, проходившей утром 13 июня.

Тегеран также сообщил о своей готовности сотрудничать с другими странами, чтобы обезопасить морские маршруты в регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Иран в атаках и пообещал поднять этот вопрос в Совбезе ООН.

Позже Пентагон обнародовал видео, в котором говорится, что военные Корпуса стражей Исламской революции на патрульном катере сняли неразорвавшуюся мину с обшивки танкера Kokuka Courageous.

Американская сторона утверждает, что это доказывает причастность Ирана к атаке. Вашингтон уже направил в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52.

Почему дорожает нефть

Нефть марки Brent, которая является мировым эталоном, сразу отреагировали на инцидент в Омурском проливе подорожанием на 4,5 процента до 62 долларов за баррель. Цены выросли с почти пятимесячного минимума, сообщает Bloomberg.

"На нефтяном рынке были убеждены, что геополитическая напряженность между странами Ближнего Востока пошла на убыль, но она вновь дала о себе знать, что привело к увеличению надбавки за риск и вызвало опасения по поводу сбоев в поставках", - объяснил глава отдела исследований фирмы Sucden Financial Research Джорди Уилкс газете Wall Street Journal.

До скачка цен был наплыв предложений на продажу, что связано со снижением прогнозов по росту спроса на нефть от Управления энергетической информации, а также пессимистическими данными по ценам, которые поступали из Управления энергетической информации и Американского нефтяного института.

Несмотря на новые нападения в четверг, "тенденция к понижению на нефтяном рынке сохраняется, и основополагающие факторы по-прежнему присутствуют", заявил старший аналитик венской консалтинговой фирмы JBC Energy Юджин Линдел.

В условиях роста напряженности между ближневосточными нефтяными гигантами все внимание будет приковано к саммиту ОПЕК и союзников картеля, который состоится в июне. На рынке ожидают, что эта организация продлит сокращение квот на добычу.

Косу выгодно обострение в Персидском заливе

В мае 2018 года США, несмотря на критику со стороны европейских партнеров, в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном.

В ноябре Вашингтон возобновил санкции в отношении Тегерана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Но на несколько месяц сделал исключение для восьми стран.

Еще до этого момента в США подчеркивали, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран. Ограничительные меры нанесли существенный удар по иранской экономике.

В ответ Иран пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив. Сейчас Иран разрешает пользоваться своими территориальными водами на добровольной основе.

Эксперты говорили, что от блокировки пролива скорее пострадает не нефтяной, а газовый рынок (через пролив транспортируется 30 процентов торгуемого на мировом рынке сжиженного природного газа), поскольку есть еще четыре нефтепровода.

В апреле напряжение в отношениях между США и Ираном усилилось с новой силой. Так, страны признали армии друг друга террористическими организациями. Кроме того, Вашингтон решили не продлевать исключения по санкциям для ряда стран, которые покупали иранскую нефть

Американской морская администрация предупреждала об угрозе в Персидском заливе со стороны Ирана за несколько дней до первого происшествия в мае.

Это предупреждение появилось вскоре после приостановке Ираном исполнения части своих обязательств по ядерному соглашению. Подробно в материале Ультиматум ЕС: Иран отказывается от ядерной сделки.

Однако, как пишет CNN, Иран вряд ли сможет извлечь какую-либо значимую выгоду из этого происшествия. Такие инциденты приводят только к усилению изоляции Тегерана и укрепляют позиции тех, кто стремится оказать военное давление на Иран, экономика которого сейчас находится в плачевном состоянии.

До выхода США из ядерной сделкой, Тегеран находился на пике своего влияния в регионе. Но учитывая сокращающиеся экономические ресурсы, влияние Ирана, вероятнее всего, будет уменьшаться.

Кроме того, этот инцидент произошел в самый разгар первого за 41 год визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который стремился стать посредником между Ираном и США.

Абэ в Тегеране / EPA

Трамп в ходе состоявшегося в мае визита в Токио заявил, что с интересом относится к намерению Абэ сыграть роль посредника.

Очередной телефонный разговор между Абэ и Трампом состоялся накануне отлета премьер-министра Японии в Иран. Однако, как сообщают иранские СМИ, Али Хаменеи отказался отвечать на послание американского президента.

"Я не считаю Трампа человеком, заслуживающим какого-либо ответа", - сказал он на встрече с Абэ.

Как отмечает CNN, главный центрист Ирана, министр иностранных дел Джавад Зариф заявил что, происшедшее в заливе "по меньшей мере подозрительно".

"Когда какую-то сторону обвиняют в чем-либо с такой легкостью, вероятнее всего, она невиновна - или безмерно глупа", - говорится в статье.

Reuters пишет, что Тегеран наращивает объемы экспорта своей нефтехимической продукции в преддверии ужесточения санкций и ему может быть выгодным повышение цены. Но сами поставки могут быть сорваны и Иран все равно проиграет.

Также существует версия, что таким образом Саудовская Аравия добивается конфронтации и увеличения цен на нефть. Но, если станет известно, что за атаками стоит Эр-Рияд, то пострадавшая репутация окажется неисправимой перед США.

"В данной ситуации невозможно с полной уверенностью назвать виновников. И это ощущение неопределенности лишь усиливает страх перед возможными злоупотреблениями и конфликтом", - отмечает CNN.

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Источник: korrespondent.net