В Минкульте объяснили исключения актера Сватов из черного списка

Фамилия российского актера Федора Добронравова была изъята из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, учитывая решение Окружного административного суда города Киева. Об этом в пятницу, 14 июня, сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко в комментарии Укринформу.

"Конкретно в отношении российского актера Федора Добронравова Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и учитывая это решение, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отметила Даценко.

Она подчеркнула, что Министерство культуры выполняет нормы законодательства Украины, и включения в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, или исключение из данного списка происходит исключительно на основании тех или иных решений, определенных законом.

"Министерство культуры не принимает таких решений. Оно получает письмо от компетентных органов, к примеру Службы безопасности Украины, и вносит в список или удаляет из него фамилии людей из сферы культуры", - сказала руководитель пресс-службы Минкультуры.

Напомним, Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В обновленном списке от 14 июня, обнародованном на сайте Минкультуры, фамилии актера Добронравова нет.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала Сваты Федору Добронравову на три года. Такие решение было принято в связи с тем, что он неоднократно делал публичные антиукраинские заявления, поддерживал аннексию Крыма Россией и посещал полуостров после его захвата российскими войсками.

Также Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, одним из главных героев которого является Добронравов.

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Источник: korrespondent.net