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14. 06. 2019

Патрульные избили мужчину в участке под Днепром

В Днепропетровской области стражи правопорядка избили задержанного ими гражданина. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры, пишет УНН.

"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении трех инспекторов Управления патрульной полиции в городе Кривом Роге за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.28 ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти, совершенное группой лиц)", - указали в прокуратуре.

Следователи установили, что двое мужчин ненадлежащим образом припарковались, после чего патрульные сделали им замечание. Разговор перешел в словесную перепалку.

"С целью мести за поведение мужчин, патрульные безосновательно применили к ним физические меры принуждения и разбили мобильные телефоны, чтобы последние не могли фиксировать действия полицейских на камеру. Далее, в отделении полиции патрульные повалили закованного в наручники мужчину лицом в асфальт и нанесли около 15 ударов ногами по голове и телу", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщается, правоохранители составили в отношении потерпевшего протоколы об административных правонарушениях по ст.185 и ст.173 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, мелкое хулиганство).

"Чтобы усилить эффект от мести, полицейские ввели мужчину в заблуждение о своих доброжелательных намерениях отвести его в больницу, при этом доставили в психоневрологический диспансер для проведения освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения", - отметили в ведомстве.

На данный момент патрульных отстранили с должностей и оставили под стражей с возможностью внесения залогов.

Ранее в Одесской области полицейский избил водителя и его пассажиров. Также сообщалось, что копы избили свидетеля нападения полицейского на водителя квадроцикла.
 

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Источник: korrespondent.net

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