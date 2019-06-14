Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп заявил, что атаку на танкеры в Оманском заливе совершил Иран. Об этом он сказал в интервью Fox News в пятницу, 14 июня.

"Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это", - заявил Трамп.

Он также назвал Иран "нацией террора".

Ранее США показали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры, опубликовав фото и видео с иранским катером.

В свою очередь, в гендиректор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур заявил, что пожар на танкерах мог начаться по техническим причинам.

По его словам, пожар на одном из танкеров начался в машинном отделении. Он также добавил, что второй танкер загорелся в средней части.

Чиновник настаивает, что доказательств попадания внешних объектов в танкеры нет.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. В связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

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Источник: korrespondent.net