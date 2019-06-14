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14. 06. 2019

ДТП с украинцами в Польше: число жертв возросло

В больнице скончался 19-летний участник смертельного ДТП в Польше. Так, количество жертв аварии увеличилось до четырех, сообщает Радио Трек.

По информации СМИ, погибшие не имели при себе документов, поэтому долгое время устанавливали их личности. Теперь известно, что жертвы - 1981, 1987, 1986-го и 2000-го годов рождения. Все уроженцы села Борбин Млинивского района.

Родные украинцев уже выехали в Польшу, чтобы решить юридические вопросы и забрать тела домой. Украинский консул также отправился в уезд на запад Польши, где произошла смертельная авария.

Ранее сообщалось, что три украинца погибли в ДТП в Польше. Украинцы ехали на автомобиле Opel Astra, водитель потерял управление и врезался в дерево.

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Источник: korrespondent.net

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