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14. 06. 2019

Выехать работать за границу хочет один из десяти украинцев - соцопрос

В ближайшее время 80% граждан Украины не планируют выезд на работу за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group, опубликованные в пятницу, 14 июня.

Согласно итогам опроса, выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых 9% планируют поработать там временно, а 3% - хотели бы остаться за границей навсегда.

Социологи отметили, что с февраля 2018 года настроения украинцев практически не изменились.

Почти половина (47%) трудовых мигрантов не имеют предпочтений в выборе сферы деятельности и планируют ориентироваться по обстоятельствам. Почти четверть (24%) устроило бы любое трудоустройство, а 9% хотели бы работать только по своей специальности.

В опросе с 21 по 30 мая 2019 года приняли участие 1998 респондентов со всей Украины.

Напомним, что в 2018 году "заробитчане" перевели в Украину 11 миллиардов долларов. 

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Источник: korrespondent.net

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