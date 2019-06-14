У Зеленского прояснили судьбу комиссии по тарифам

Власти должны внести изменения в законодательство после решения Конституционного суда о неправомерности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом в яптницу, 14 июня, заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Согласно решению КСУ, власти имеют время до конца года исправить о НКРЭКУ в части норм, которые были признаны неконституционными. В решении суда отмечается, что некоторые нормы от 22 сентября 2016 года признаны неконституционными и утрачивают силу с 31 декабря 2019 года. Но, учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь правовые последствия в виде существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею своих функций, КСУ признал нужным отсрочить утрату силы соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции.

Герус отметил, что этот вопрос должен решаться принятием нового закон о НКРЭКУ, где будут предусмотрены другие процедуры назначения членов комиссии.

"Это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения, а также, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус.

По его словам, все решения по тарифам останутся в силе. НКРЭКУ будет работать как минимум до 1 января 2020 года.

"Насколько я понимаю, решение КСУ не имеет ретроспективной силы и не касается прошлых решений. Юристы говорят, что все решения (о тарифах) скорее всего, останутся в силе. Более того, исходя из того, как прописано решение, оно вступит в силу с 1 января 2020. То есть НКРЭКУ еще сможет принимать решения до конца этого года", - заявил он.

Кроме того, Герус сообщил, что президент Владимир Зеленский инициирует смену формулы Роттердам+, введенную НКРЭКУ, на Роттердам-.

"В этом законопроекте предлагается, чтобы этот плюс, плюс - это стоимость доставки угля из Роттердама в Украине, 8 тыс. км морем, который по факту был несуществующий, потому что никто угля оттуда не доставлял, чтобы это было убрано из соответствующей формулы и также предлагается введение дисконтов. Если низкое качество угля, значит, должна быть ниже цена угля которая зачисляется в тарифе. Таким образом там может быть дисконт от 1 до 10% исходя из того, каким является качество угля. Для понимания, этот плюс - это примерно 12 млрд грн", - пояснил Герус.

Как сообщалось, Конституционный суд решил, что экс-президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав НКРЭКУ.

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Источник: korrespondent.net