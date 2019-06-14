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14. 06. 2019

В Украине вырос уровень заболеваемости ботулизмом

В Украине за пять первых месяцев нынешнего года заболели ботулизмом 46 человек, из них трое умерли. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что за аналогичный период 2018 года ботулизм был зафиксирован у 31 человек, что свидетельствует об ухудшении санитарно-эпидемической ситуации в стране.

При этом указано, что Запорожскую область можно рассматривать "как эпидопасную зону, поскольку случаи вышеуказанной болезни регистрируются ежегодно".

"В текущем году зарегистрировано пять случаев ботулизма с шестью пострадавшими, два человека умерли. Причина отравления – употребление рыбы, изготовленной с нарушением технологического процесса и условий хранения", – говорится в сообщении.

Сейчас в отделении реанимации Запорожской областной инфекционной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии пострадавшая жительница города Каменка-Днепровская, которая свое заболевание связывает с потреблением рыбы – сайры холодного копчения.

Напомним, 4 июня МОЗ отправило в регионы бесплатную сыворотку от ботулизма. Партия ботулинических антитоксинов канадского производства закуплена за средства госбюджета.

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Источник: korrespondent.net

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