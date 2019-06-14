Кабмин передумал давать деньги на аудит Укроборонпрома

В Кабинете министров Украины отменили выделение на аудит Укроборонпрома 32 млн грн из резервного фонда госбюджета. Об этом 14 июня сообщила Европейская Правда.

Согласно протоколу заседания правительства от 5 июня, средства на аудит деятельности госконцерна выделены не будут.

Напомним, 22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин выделит 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "кроборонпром.

Тогда же в Кабмине распорядились доработать распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Однако источники в правительстве сообщили, что документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

Ранее в СМИ опубликовали аудит заводов Укроборонпрома. На предприятии обнаружили массу недостатков, которые привели к миллионным убыткам.

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Источник: korrespondent.net