Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 14 июня.
Отмечается, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой. В программе визита главы государства предусмотрено посещение президентом города Мариуполь.
Отметим, 17-18 июня Зеленский посетит Париж и Берлин.
Напомним, президент впервые посетил Донбасс 27 мая. Тогда он побывал на передовой в Луганской области.
Cмотрите фотогалерею: Зеленский едет на Донбасс
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Источник: korrespondent.net
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