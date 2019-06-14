Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой. В программе визита главы государства предусмотрено посещение президентом города Мариуполь.

Отметим, 17-18 июня Зеленский посетит Париж и Берлин.

Напомним, президент впервые посетил Донбасс 27 мая. Тогда он побывал на передовой в Луганской области.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский едет на Донбасс

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Источник: korrespondent.net