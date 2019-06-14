МИД ответил на выдачу российских паспортов

Начало выдачи российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей является заведомо провокационным актом. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - сообщила Зеленко.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса начали получать российские паспорта. Всего за получением паспорта гражданина Российской Федерации обратились более 8 тысяч жителей региона, утверждают в "ДНР".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители, постоянно проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, могут получить российский паспорт в упрощенном порядке. В украинском правительстве уже выступили по этому поводу с заявлением и подчеркнули, что не признают российские паспорта жителям Донбасса.

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Источник: korrespondent.net