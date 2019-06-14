Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы. Об этом говорится в указе №403, обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 14 июня.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", – говорится в документе.

Сергей Дейнеко – полковник, был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014 году он руководил луганскими пограничниками во время боев с сепаратистами "ЛНР". За особые заслуги был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Позже Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины.

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы. Другим указом президент уволил Цигикала "с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды".

Ранее в пятницу стало известно, что Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии. Им стал Николай Балан, который ранее был заместителем главы НГУ.

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Источник: korrespondent.net