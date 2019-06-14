Следователи назовут имена виновных в катастрофе MH17 - СМИ

Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) анонсировала проведение пресс-конференции 19 июня, во время которой будет представлен прогресс в расследовании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на голландскую телерадиокомпанию NOS.

Нидерландская прокуратура не раскрыла других деталей. Однако NOS пишет, что следователи объявят имена лиц, ответственных за сбивание лайнера.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net