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14. 06. 2019

Зеленский назначил командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии. Об этом сказано в указе на сайте президента.

Другим Указом Зеленский предварительно уволил Балана с должности заместителя командующего НГУ. 

После увольнение Юрия Аллерова, Балан исполнял обязанности командующего Нацгвардии. 

Балан родился 12 декабря 1968 в Ивано-Франковской области. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

В 2003 году окончил Академию пограничных войск Украины с отличием, до 2010 года был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украини.

18 апреля 2014 Указом Президента Украины, назначен заместителем командующего НГУ. Награжден орденами За заслуги II и III степеней, медалью За военную службу Украине.

Напомним, бывший главнокомандующий Нацгвардии был задержан 14 мая. Его подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб оценивается в сумму более 81 млн гривен.

17 мая Аллерова взяли под стражу на 60 суток с правом выхода под залог в 4,8 миллиона гривен. 21 мая Аллеров вышел из-под стражи под залог.

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Источник: korrespondent.net

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