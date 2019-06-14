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14. 06. 2019

Суд в Крыму отпустил капитана украинского судна

Суд Севастополя в пятницу, 14 июня, вынес приговор капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы у берегов Крыма, сообщает ТАСС.

Суд решил оштрафовать рыбака на 500 тысяч рублей, но учитывая проведенные им в СИЗО полгода, отменил выплату штрафа.

Поскольку капитан находился под подпиской о невыезде, то автоматически он был отпущен. 

Судья пояснила, что ввиду того, что Новицкий несколько месяцев после ареста находился в СИЗО, он освобождается от наказания. При этом суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.

По данным суда, Новицкий находился в СИЗО с мая по ноябрь 2018 года.

Как известно, 30 октября Украина и Россия отпустили по семь задержанных моряков. Экипаж судна Норд уехал в Крым, а часть рыбаков судна ЯМК-0041 вернулись на материковую Украину. Позже троих украинских моряков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. В заключении оставался только капитан судна.

Напомним, судно ЯМК-0041 было задержано в мае прошлого года неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

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Источник: korrespondent.net

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