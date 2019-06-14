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14. 06. 2019

Под Воронежем горит полигон с боеприпасами: слышны взрывы

Боеприпасы в пятницу, 14 июня, днем начали взрываться на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы, ближайшее село находится в 20 километрах, сообщают РИА Новости.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населенным пунктам пока нет, "ближайшее село на расстоянии примерно 20 километров".

Напомним, на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов и возник пожар.

По последним данным, пострадали 85 человек, из них 16 госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net

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