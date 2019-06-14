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14. 06. 2019

Серийный убийца на Кипре: найдено тело седьмой жертвы

Тело седьмой жертвы серийного убийцы найдено на Кипре. Об этом со ссылкой на местную государственную медиакомпанию RIK пишет DW в пятницу, 14 июня.

Накануне, 13 июня, аквалангисты нашли тело шестилетней девочки в карьерном озере неподалеку от небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном.

Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

История началась 14 апреля, когда  туристы нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человек - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них.

Первое убийство он совершил в 2016 году. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого, так как он общался со своими жертвами в интернете.

Дело вызвало высокий общественный резонанс. Правоохранителей обвинили в том, что они не искали женщин достаточно тщательно, потому что те были трудовыми мигрантками. В мае министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.

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Источник: korrespondent.net

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