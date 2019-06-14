Через Крым незаконно переправляли людей в РФ - ГПС

Госпогранслужба, Служба безопасности и прокуратура АР Крым выявили правонарушителей, незаконной переправлявших граждан в Россию через закрытые пункты пропуска в аннексированном Крыму. Об этом 14 июня пишет пресс-служба ГПС.

"Прекратили деятельность противоправной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан в Российской Федерации через Крым. Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания фигурантов дела в Днепре, а также в их транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружили и изъяли, в частности, два автомобиля, непосредственно использовались для перевозки граждан с нарушениями.

Организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 332 и 332-1 УК Украины.

Напомним, за незаконное пересечение украинской границы предусмотрено уголовное наказание. Также сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом задержан мужчина с георгиевской лентой.

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Источник: korrespondent.net