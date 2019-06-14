СМИ рассказали о новой должности Климкина

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который недавно подал в отставку, планируют отправить послом в США. Об этом УНН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.
"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно если будут решены все формальности (увольнения и назначения - ред.)", - сообщил собеседник.
Как сообщалось, Климкин снова просил Раду об отставке, после того, как депутаты отказались его увольнять.
При этом президент Владимир Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД - Пристайко Вадима Владимировича.
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Источник: korrespondent.net
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