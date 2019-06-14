Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 19:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

СМИ рассказали о новой должности Климкина

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который недавно подал в отставку, планируют отправить послом в США. Об этом УНН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно если будут решены все формальности (увольнения и назначения - ред.)", - сообщил собеседник.

Как сообщалось, Климкин снова просил Раду об отставке, после того, как депутаты отказались его увольнять. 

При этом президент Владимир Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД - Пристайко Вадима Владимировича.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.