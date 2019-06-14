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14. 06. 2019

Трамп пригласил Зеленского в США - посольство

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Вашингтон. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook в пятницу, 14 июня.

В сообщении сказано, что посол Украины Валерий Чалый выступил с вступительным словом на седьмом ежегодном саммите рабочей группы Украина - США, который был организован в Вашингтоне Центром американско-украинских отношений.

"Последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции", - заявил посол.

Тем не менее, когда именно такой визит может состояться, в письме не уточняется.

На саммите выступил также спецпредставитель США Курт Волкер. Как сказано в сообщении на странице посольства, он "подчеркнул неизменность политики США в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и курса реформ".

Ранее Чалый сообщил, что встреча президентов двух стран должна состояться в ближайшие месяцы.

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Источник: korrespondent.net

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