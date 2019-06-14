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14. 06. 2019

В Албании напали на кортеж премьера

Демонстранты на востоке Албании напали на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии Эди Рамы на фоне политического кризиса в стране, передает телеканал Алсат-М.

Колонна автомобилей с премьером двигалась вечером в четверг, 13 июня, по городу Либрадж на востоке страны, когда путь ей преградила толпа демонстрантов.

"Албанский премьер Эди Рама избежал серьезных проблем, когда на кортеж машин, включая его, напали граждане с камнями. Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями", - сообщил телеканал и разместил видео инцидента.

Напомним, на днях в столице Албании Тирана тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. 
 
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Источник: korrespondent.net

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