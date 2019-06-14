В Молдове ушло в отставку правительство Филипа

Правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. Об этом сказал во время брифинга по итогам Национального политического совета Демократической партии Владимир Чеботарь, сообщает Newsmaker в пятницу, 14 июня.

По его словам, Демократическая партия Молдовы не отказывается от идеи проведения досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", – сказал Чеботарьи добавил, что у ДПМ есть план, как сделать так, чтобы "партии, которые создали коалицию, могли законно получить руководство над правительством".

Как подчеркнул Чеботарь, Демпартия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан.

Ранее МИД Украины признал сразу двух премьер-министров Молдовы. Спецпредставитель Украины встретился в Кишиневе с обоими – Павлом Филипом и Майей Санду. При этом в МИД не уточнили, кого именно признают действующим главой правительства, выступив за "сбалансированное решение".

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.

Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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Источник: korrespondent.net